Fördergelder vom Bund für Oberberg Millionenförderung für besseren Nahverkehr im Kreis

Kurz vor Jahresende erhielten der Oberbergische Kreis und OVAG erfreuliche Nachrichten: Aus dem Förderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur fließen in den kommenden drei Jahren mehr als zehn Millonen Euro in den Oberbergischen Kreis. Das Förderprogramm des Bundes hat das Ziel, CO 2 -Emissionen im Verkehrsbereich durch ein attraktiveres ÖPNV-Angebot zu verringern. Zur Aufnahme in das Programm musste ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen werden. Am Ende setzten sich in dieser Förderrunde aus 57 eingereichten Projektskizzen bundesweit sieben Projekte durch. Das Projekt mit dem Titel „OFT! – Oberberg fährt im Takt!“ des Oberbergischen Kreises und der OVAG gehört zu insgesamt vier ländlichen Regionen, die als Modellprojekt ausgewählt wurden. Die geplanten Gesamtausgaben für die Maßnahmen im Oberbergischen Kreis belaufen sich auf rund 13,3 Millionen Euro. Die Förderquote beträgt 80 Prozent.