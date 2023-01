Oberbergisches Kreisgesundheitsamt Corona-Zahlen gehen deutlich zurück

Die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden, geht im Oberbergischen Kreis zurück. Auch in Radevormwald zeigt sich dieser Trend, waren am vorigen Dienstag noch 32 Betroffene in der Stadt gemeldet worden, sind es aktuell nur noch 14. In der Nachbarstadt Hückeswagen sank die Zahl ebenfalls deutlich, waren vor einer Woche noch 50 Personen als positiv getestet gemeldet gewesen, so sind es derzeit nur noch 13. In Wipperfürth ist die Zahl sogar wieder einstellig, dort sind aktuell neun Menschen infiziert, vor einer Woche waren es noch 37 Personen.