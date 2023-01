Behörde kontrolliert in Wipperfürth Schwefelsäure war ohne Sicherung verstaut

In der vergangenen Woche hat der oberbergische Verkehrsdienst in Wipperfürth einen Gefahrguttransport wegen mangelnder Ladungssicherung gestoppt. Das teilte die Polizei in Gummersbach nun mit. In der Gaulstraße war den Beamten des Verkehrsdienstes ein Lastwagen mit Gefahrgutkennzeichnung aufgefallen. Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich auf der Ladefläche eine Palette mit zehn Kanistern Schwefelsäure befand. Diese Substanz ist ätzend und kann die Haut, die Augen und die Atemwege schädigen. Beim Öffnen der hinteren Türen war laut Polizei zu erkennen, dass die Palette ohne jede Sicherung auf der Ladefläche verstaut worden war. Da der 24-jährige Fahrer kein ausreichendes Sicherungsmaterial mitführte, endete für ihn die Fahrt an dieser Stelle. Zu der mangelnden Ladungssicherung kamen neun weitere Verstöße hinzu, weil diverse Ausrüstungsgegenstände und Labels auf den Versandstücken fehlten. Es wurden Anzeigen gegen den Fahrer, den Beförderer und Verpacker gefertigt. Die Strafen belaufen sich auf mehrere hundert Euro für jeden Beteiligten.