Politik in Radevormwald „Mister CDU“ feiert seinen 85. Geburtstag

Edmund Biekowski gehört nicht zu den Leuten, die man mundfaul nennen könnte. Auch im Alter ist er jemand, der seine Meinung hörbar kundtut. So kennen die Weggefährten den CDU-Politiker seit Jahrzehnten. „Im Rat war er immer einer Lautesten“, bestätigt Karl Schmidt, einer der politischen Weggefährten, die am Montag zum 85. Geburtstag gratulierten. In Vertretung des Bürgermeisters überbrachte Beigeordneter Simon Woywod am späten Vormittag mit einem Blumenstrauß die Glückwünsche der Stadt. Landrat Jochen Hagt hatte bereits telefonisch dem ehemaligen Kreistagsmitglied gratuliert. Und Gerd Uellenberg, Vorsitzender der Radevormwalder CDU, überreichte dem Jubilar als Geschenk einen Korb mit Delikatessen.