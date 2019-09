IG Bismarck in Radevormwald : In die Pedale treten wie zu Opas Zeiten

Radevormwald Am Sonntag, 6. Oktober, veranstaltet die IG Bismarck-Zweirad eine Ausfahrt mit historischen Fahrrädern. Gleichzeitig wird eine E-Bike-Tour stattfinden. Es geht 37 Kilometer durchs Bergische. Passende Kostümierung ist gern gesehen.

Markus Zaremba ist seit seiner Kindheit vom Radsport begeistert. Mit zwölf Jahren wurde er Mitglied beim RC Schwalbe Solingen, nahm an Deutschen Meisterschaften der Jugend und Landesmeisterschaften teil. Inzwischen ist er Vorsitzender des RC Musketier Wuppertal. „Ich bin immer noch regelmäßig bei Radsportveranstaltungen dabei“, sagt Zaremba, der heute in Leverkusen lebt. Inzwischen hat er seine Liebe für historische Räder entdeckt. So entstand der Kontakt zur IG Bismarck Zweiräder in Radevormwald. Gestern war Zaremba in einem historischen Trikot Gast beim Pressegespräch im Domizil des Vereins in der Schlossmachergalerie. Vereinssprecher Hartmut Behrensmeier kündigte mit Gästen eine neue Veranstaltung an, die in dieser Form bislang einzigartig sei: Eine Ausfahrt mit historischen Fahrrädern, die am 6. Oktober starten wird. Zugleich gibt es eine E-Bike Tour, die wie die Route der „alten Schätzchen“ eine 37 Kilometer lange Tour durch die Landschaft des Bergischen Landes bietet.