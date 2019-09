Wirtschaft in Radevormwald : Bürgerversammlung zum Einzelhandel

Wirtschaft in Radevormwald

Blick in die Kaiserstraße, eine der wichtigsten Einkaufsstraße im Stadtkern. Dieser Bereich soll zu einem geplanten „zentralen Versorgungsbereich“ gehören. Foto: Stefan Gilsbach (Archiv). Foto: Stefan Gilsbach

Die Stadt Radevormwald aktualisiert ihr Einzelhandelskonzept. Bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus am 26. September können die Rader Vertretern des beauftragten Büros Fragen stellen und über einzelne Punkte diskutieren.

Bei der Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Radevormwald werden nun auch die Bürger das Wort haben. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Öffentlichkeit an der Fortschreibung des Konzeptes beteiligt werden soll – mit einer Bürgerversammlung.

Das Datum steht nun fest. Am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr wird die Fortschreibung des Konzeptes im Mehrzweckraum der Bürgerhauses vorgestellt. Die Details erläutert das beauftragte Büro Junker und Kruse. Die Bürger sollen jedoch nicht nur den Ausführungen der Fachleute lauschen, vielmehr seien Rückfragen und Diskussionsbeiträge ausdrücklich erwünscht, teil die Verwaltung mit.

Verkaufsfläche Die Gesamtverkaufsfläche in der Stadt wird mit 28.150 Quadratmetern beziffert, die Zahl der Einzelhandelsbetriebe liegt bei 105 (zum Vergleich: im Jahr 2011, als das ursprüngliche Einzelhandelskonzept erstellt wurde, waren es noch 134 Betriebe).

Daten und Zahlen Im Juni hatte das Büro Junker und Kruse aktuelle Auswertungen zur Kaufkraft in Radevormwald vorgelegt. Von dem einzelhandelsrelevanten Kaufkraftvolumen von 144,9 Millionen Euro der Radevormwalder entfallen 55,5 Millionen Euro auf Nahrungs- und Genussmittel, das sind 38 Prozent. Ebenfalls stark gefragt sind Bekleidung und Textilien (12 Millionen Euro) sowie die Baumarktsortimente (11,2 Millionen Euro).

Im Juni hatte das Büro der Politik erste Eckpunkte für die Fortschreibung des Konzeptes vorgestellt. Nun gab es weitere Ausführungen, unter anderem zu den einzelnen Sortimenten. Auf diesem Gebiet sehen die Experten noch Luft nach oben für die Rader Geschäfte, vor allem was Lebensmittel, Bekleidung, Hobby- und Sportartikel betrifft. Gerade was die letzteren Branchen angehe, fließe viel Kaufkraft in benachbarte Städte.