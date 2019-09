Senioren in Radevormwald : Demenz als Musical-Thema – funktioniert das?

Sie bringen das Thema Demenz auf die Bühne (v.l.n.r): Eike Sten (Hautdarstellerin), Kathlee Wojahn (Darstellerin), Joachim Kottmann, Harald Klotz (Leiter des Amtes für Soziale Angelegenheiten), Ralf Laflör (AOK), Ralf Schmallenbach (Sozialdezernent), Svenja Schuster (Erzählerin im Musical) und Carlo Schneeweis (Kostümbildner). Foto: Obk

Radevormwald Am Welt-Alzheimertag touren Darsteller von „Socken im Kühlschrank“ durch Einrichtungen des Kreises. Auch in Rade machen sie Station.

Das Thema Demenz macht vielen Menschen Angst. Den Verlust der geistigen Fähigkeiten und der Selbstbestimmung sehen sie oft bei Angehörigen oder Bekannten im fortgeschrittenen Alter. Kann man dieses Thema in unterhaltsamer Form auf die Musical-Bühne bringen? Eine gewagte Idee, die jedoch der Komponist Joachim Kottmann aus Bergneustadt umgesetzt hat. Er hat unter dem Titel „Socken im Kühlschrank“ ein „Dementical“ geschrieben. Die Uraufführung ist für den 22. November geplant.

Doch schon am kommenden Wochenende, genauer gesagt am Samstag, 21. September, werden Auszüge dieses ungewöhnlichen Musicals in mehreren Senioren-Einrichtungen im Oberbergischen Kreis zu sehen und zu hören sein. Von Morsbach über Reichshoff, Gummersbach, Marienheide, Engelskirchen und Lindlar reisen die Darsteller im Kreisgebiet Richtung Norden – und Radevormwald wird am Abend die abschließende Station sein.

Info Infoabend im Seniorenhaus Aufführung In Radevormwald werden Auszüge des Stückes am Samstag, 21. September, um 18.30 Uhr im Seniorenhaus, Uelfestraße 24, zu sehen sein. Dies findet statt im Rahmen einer Infoveranstaltung über Demenz, die um 17 Uhr beginnt. Kooperation Bei der Aufführung von „Socken im Kühlschrank“ arbeitet das Musical-Projekt Oberberg zusammen mit der Akademie Gesundheits-Wirtschaft und Senioren des Oberbergischen Kreises, der AOK, dem Klinikum Oberberg, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband und der Alzheimer-Gesellschaft im Bergischen Land.

Kyra Springer, die Koordinatorin des Trägervereins „aktiv55plus“, macht nun auf diese Veranstaltung aufmerksam. Die Musical-Auszüge werden um 18.30 Uhr im Seniorenhaus an der Uelfestraße 24 präsentiert. Bereits um 17 Uhr beginnt dort eine Info-Börse rund um das Thema und um 19 Uhr wird Dr. Johannes Michael Albers den Vortrag „Musik und Demenz“ halten. Albers ist Chefarzt der Gerontopsychiatrie am Klinikum Oberberg.

Der oberbergische Landrat Jochen Hagt würdigt die Aktion, die einen verblüffend unterhaltsamen Blick auf das Thema Demenz wirft. „Ich freue mich sehr, mit der Tour am diesjährigen Welt-Alzheimertag ältere und pflegebedürftige Menschen und sorgende Angehörige gleichermaßen anzusprechen“, erklärt Hagt in einem Grußwort und würdigt das Engagement der Akteure. „Bei allen, die dazu beigetragen haben, diese Musical-Tour umzusetzen, möchte ich mich an der Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken.“

Erste Ausschnitte aus dem „Dementical“ konnten bereits Zuschauer bei einer Veranstaltung in Berlin-Neukölln erleben. Komponist Joachim Kottmann hat seit mehreren Jahren an dem Stoff gearbeitet, noch bevor das Thema durch den erfolgreichen Kinofilm „Honig im Kopf“ wieder breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Angeregt wurde der Musiker, der auch den Text schrieb, durch seine Arbeit mit einem Demenz-Chor und durch seine eigene Großmutter.

Umgesetzt wird das Stück durch das Musical-Projekt Oberberg (MPO) in Gummersbach. In der Kreisstadt wird auch die Uraufführung im November stattfinden, und zwar in der Halle 32. Karten dafür sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Musical-Komponist Joachim Kottmann hat bereits die Musik zu mehreren Stücken geschrieben, unter anderem zu „David Copperfield“ nach Charles Dickens, „Enigma“, „Jack the Ripper“, „Hagen von Tronje“, „Die Hexe und das Mädchen“, „Titanic Sternennacht“. Meist arbeitet er mit dem Librettisten Martin Kuchejda zusammen.