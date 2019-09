Unternehmen in Radevormwald : Gira arbeitet erfolgreich mit Start-up zusammen

Radevormwald Schon zum zweiten Mal hat die junge Firma Senic ein Produkt herausgebracht, das in Kooperation mit dem Rader Unternehmen entwickelt wurde.

() Anlässlich der an diesem Mittwoch zu Ende gegangenen IFA Berlin, die nach eigenen Angaben als „weltweit führende Messe für Consumer Electronics und Home Aplliances“ gilt, hat das Berliner Start-up Senic seinen Schalter „Friends of Hue“ auf den Markt gebracht. Entwickelt hat das junge Technologieunternehmen den kabel- und batterielosen Schalter, mit dem sich alle Smarthome-Geräte aus der Philips-Hue-Welt digital per Knopfdruck steuern lassen, gemeinsam mit dem Gebäudetechnikspezialisten Gira mit Stammsitz in Radevormwald.