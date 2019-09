Neue Abteilung im TV Herbeck : Viele Erfolge in der neuen Budoabteilung

Radevormwald Ippolito Baglieri baut die Kampfsportabteilung des TV Herbeck aus – mit neuen Angeboten und ersten Medaillen.

Seit Februar leitet Ippolito Baglieri die Taekwondo-Abteilung des Sportvereins TV „Gut Heil“ Herbeck. In den vergangenen Monaten ist die Abteilung stark gewachsen und hat bereits jetzt viele Erfolge eingefahren, auf die der Trainer und seine Schüler sehr stolz sind. „Die Abteilung ist sehr schnell gewachsen, damit habe ich nicht gerechnet und der Rest des Vereins auch nicht, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber“, sagt der Kampfsportler, der vorher in Hückeswagen trainiert hat.

In Radevormwald gibt es aktuell 30 aktive Mitglieder in der Taekwondo Abteilung. Ob kleine Kinder oder Erwachsene, die Kampfkunst begeistert alle Altersgruppen. Am vergangenen Wochenende ist Ippolito Baglieri mit seinen Schützlingen zu der Europameisterschaft seines Verbandes gefahren. Die „Changmookwan“-Europameisterschaft hat für den Nachwuchs aus Radevormwald einen hohen Stellenwert und die Anmeldungszahlen haben den Verein überrascht. „Als sich die meisten Sportler für eine Teilnahme gemeldet haben, habe ich das Training in den vergangenen Wochen ordentlich angezogen. Wir haben uns gut auf die Meisterschaft vorbereitet“, sagt Ippolito Baglieri.

Wer Im TV Herbeck wird mehrfach in der Woche Taekwondo trainiert, fürs Ladies Kickboxing und den brasilianischen Kampftanz gibt es einen Termin in der Woche.

Gartenaktion in Radevormwald : Pflanzentauschbörse findet am zweiten Sonntag im Oktober statt

Kampfsport in Radevormwald : Neue Taekwondo-Abteilung in Rade

Neben dem schnellen Wachsen der Taekwondo-Abteilung, hat Ippolito Baglieri sich darum gekümmert, dass der Kampfsportbereich des TV Herbeck, auch Budoabteilung genannt, mit neuen Angeboten erweitert wird. Ganz neu bietet der Verein unter der Leitung von Reinhard Schuschke die Kampfkunst Capoeira an. Der brasilianische Kampftanz besteht aus kontaktfreien Kämpfen, die mit Musik und Tanz begleitet werden. „Reinhard Schuschke und ich haben früher zusammen trainiert und sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Es ist toll, dass er den TV Herbeck jetzt mit dem brasilianische Kampftanz unterstützt“, sagt Ippolito Baglieri. Zu den neuen Angeboten der Budoabteilung gehört außerdem das Ladies Kickboxen, das einmal in der Woche stattfindet und ein intensives Power-Workout für Frauen anbietet. „Es geht darum, mit einem richtig intensiven Workout in Form zu kommen oder in Form zu bleiben und dabei die eigene Kraft zu entdecken. Die Abteilung befindet sich im Aufbau und wird schon ganz gut angenommen.“ In der Gruppe für Frauen geht es aber nicht nur darum fit zu werden, sondern auch um selbstbewusster zu werden und neue Leute kennenzulernen. „Das ist eine Möglichkeit um beim Sport Kontakte zu knüpfen“, sagt Ippolito Baglieri.