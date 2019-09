Verwaltungsspitze in Radevormwald : Für Kämmerer Frank Nipken wird ein Nachfolger gesucht

Radevormwald Seit 2011 ist der Wermelskirchener Beigeordneter in Rade. Zum 1. April muss der Rat nun einen Nachfolger küren.

An der Verwaltungsspitze wird es im kommenden Jahr eine grundlegende Veränderung geben. Frank Nipken, Beigeordneter und Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft, geht in den Ruhestand. Seine Amtszeit geht am 31. März 2020 zu Ende. Nun muss der Rat die Stelle zum 1. April 2020 neu besetzen. In der kommenden Ratssitzung steht daher der Beschluss auf der Tagesordnung, eine Stellenausschreibung zu veröffentlichen.