Engagement in Radevormwald : Rader Flüchtlingshilfe ist eine Familie

Radevormwald Im Bowlingcenter an der Kaiserstraße war Sonntagabend viel los. Drei Bahnen wurden von der Flüchtlingshilfe Radevormwald belegt, die sich im dritten Jahr in Folge zum gemeinschaftlichen Bowlen traf.

Gekommen waren am Sonntag über 30 Flüchtlinge. Einer von ihnen ist Ahamad Alsady, der vor vier Jahren aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Er hat der Flüchtlingshilfe, aber auch seinem eigenen Engagement und Durchhaltevermögen viel zu verdanken. „Die Flüchtlingshilfe in Rade hat mir bei Bewerbungsgesprächen und Behördengängen geholfen. Ohne die Helfer wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin“, sagt der 35-Jährige. Er beendet nächstes Jahr seine Ausbildung, spricht sehr gut Deutsch und steht finanziell auf eigenen Beinen. „Ich habe mir ein neues Leben aufgebaut und hoffe, dass ich in Deutschland bleiben kann.“Obwohl er alle Integrationskurse abgeschlossen hat, seine Ausbildung gut läuft und er eigenes Geld verdient, hat Ahamad Alsady Angst davor, abgeschoben zu werden. Bei einem positiven Blick auf seine Zukunft in Deutschland, hilft ihm auch seine Flüchtlingshelferin Monika Baumgart. „Sie ist immer für mich da und gibt mit Tipps. Dafür bin ich dankbar. Von Freunden weiss ich, dass es in anderen Städten keine Flüchtlingshilfe wie hier gibt.“