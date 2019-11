DRK in Radevormwald : Viele Handarbeiten für einen guten Zweck beim DRK-Ortsverein

Radevormwald Von Freitag bis Sonntag zog der Weihnachtszauber in das DRK-Haus an der Carl-Diem-Straße ein. Zahlreiche Ehrenamtler kümmerten sich um den Verkauf der Arbeiten sowie um die Bewirtung der Gäste.

Von Freitag bis Sonntag zog der Weihnachtszauber in das DRK-Haus an der Carl-Diem-Straße ein, und zahlreiche Ehrenamtler kümmerten sich um den Verkauf der Arbeiten sowie um die Bewirtung der Gäste. Elfi Helmich leitet den Handarbeitskreis, der mittlerweile nur noch aus einem kleinen harten Kern besteht. Zusammen mit Gerda Bremicker, Brigitte Lorenz, Helga Todd und Heidi Buschhaus steht sie für den Handarbeitskreis, der sich jeden Dienstagnachmittag im DRK-Haus trifft. „Wir haben alle unsere Handarbeit, die wir gerne ausüben, gefunden und sind froh, dass wir von vielen Frauen unterstützt werden, die zwar nicht am Handarbeitskreis teilnehmen, aber Handarbeiten für den Basar spenden“, sagt Elfi Helmich. Die Materialen, die von allen Frauen verarbeitet werden, besorgt das DRK. Entweder gespendete Wolle oder Stoffe werden verarbeitet oder der Handarbeitskreis kauft Materialien dazu.

Brigitte Lorenz strickt mit Leidenschaft Pullover und achtet dabei immer auf moderne Designs und originelle Farbzusammenstellungen. Gerda Bremicker strickt jedes Jahr einen Adventskalender, der aus 24 kleinen Socken besteht. „Das ist natürlich Geduldsarbeit, aber ich mache das gerne“, sagt sie. Am Samstagmittag war das DRK-Haus, pünktlich zum traditionellen Grünkohlschmaus voll. Die Gäste nahmen die Verpflegung der Feldküche unter der Leitung von Manfred Kaiser, auch Vorsitzender des DRK Radevormwald, dankend an. Am Waffelstand engagierten sich unter anderem Denise und Linda. Die beiden Zehnjährigen sind gerne DRK-Mitglied und wollen sich aktiv in den Ortsverein einbringen. „Wir backen heute Waffeln und bedienen die Gäste“, sagt Denise, die seit mehr als fünf Jahren Mitglied ist.