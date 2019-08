Landleben in Radevormwald : Familienidylle im Rader Norden

Sie fühlen sich wohl in ihrem Ort (v. l.): Marin Schreiber mit Ehefrau Nadine und Sohn Leon (4), Dagmar Schreiber, Leonarda Schreiber, Dietmar Schreiber und Anja Wilke, geb. Schreiber. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Freistehende Häuser, große Grundstücke und ein grandioser Weitblick – die Nachbarn rücken sich nicht auf die Pelle.

Von Heike Karsten

Idyllisch ist schon die Anfahrt zu den Häusern der Ortschaft Karlshöh. 65 Jahre alte Pappeln und große Laternen säumen die Auffahrt. Im Gartenteich schwimmen Goldfische und im Gewächshaus sprießen neben zahlreichen Sonnenblumen auch die unterschiedlichsten Gemüse- und Kräutersorten.

Wenn die Nachbarn zusammen feiern, dann ist das meistens ein Familienfest – denn die Karlshöh ist fest in der Hand der Familie Schreiber. „Schon mein Urgroßvater hat hier gewohnt“, erinnert sich Dietmar Schreiber an alte Aufzeichnungen aus dem Jahr 1873. Seine Eltern, Robert und Elfie Schreiber, betrieben hier als Nebenerwerb einen Bauernhof mit drei Kühen, einem Bullen, Hühnern, Weiden und Feldern. „Beruflich war mein Vater im Tiefbau beschäftigt, die Landwirtschaft war sein Hobby“, sagt Dietmar Schreiber.

Info Eine Ortschaft auf der Höhe Lage Karlshöh ist eine Ortschaft im Norden des Radevormwalder Stadtgebiets. Nachbarorte sind Jakobsholt, Landwehr, Obernhof und Freudenberg. Karlshöh liegt unmittelbar an der B483 im Bereich der Abzweigung der Landesstraße 130. Grenze Ein Quellbach des Freebachs entspringt ganz in der Nähe der Bundesstraße zwischen den Ortschaften Karlshöh und Landwehr. Geschichte In der amtlichen topografischen Karte von 1892 bis 1894 ist der Ort Karlshöh erstmals eingezeichnet.

Die Grundstücke wurden später auf die Söhne Dietmar und Gerd, der bereits verstorben ist, aufgeteilt. Dort wohnen jetzt Dietmar und Dagmar Schreiber mit Tochter, Schwiegersohn und Enkelkind, sowie Leonarda Schreiber mit Sohn und Schwiegertochter. Sie genießen das Landleben – statt enger Parzellen-Grundstücken und Reihenhäuser gibt es ausreichend Abstand zu den Nachbarn.

Ans Wegziehen haben die Familienmitglieder nur ein einziges Mal gedacht. „Vor etwa 20 Jahren sollte im benachbarten Birken eine große Müll-Deponie entstehen“, berichtet Dagmar Schreiber. Das Leben wäre mit Aussicht auf die Müllberge und dem ansteigenden Verkehr durch die Müllfahrzeuge für die Familie nicht mehr lebenswert gewesen. „Wir haben uns schon in der Rader Innenstadt auf die Suche begeben“, erinnert sich das Ehepaar, das sich der Bürgerinitiative gegen die Leppe-Deponie angeschlossen hatte. Letztendlich scheiterte das Projekt an den geologischen Gegebenheiten – zur Freude der Anwohner.

Im Laufe der Jahre hat sich das Leben auf der Karlshöh dennoch stark verändert. „Früher gab es hier eine Bäckerei. Unser Badezimmer war damals die Backstube“, berichtet Dietmar Schreiber lachend. Auch habe es in der Umgebung einen Lebensmittelladen und fünf Kneipen auf zwei Kilometer gegeben, die alle nicht mehr existieren. Auch gab es in Karlshöh eine Milchrampe. Hier hatten die Bauern mit ihren Bollerkarren und Kannen gewartet, bis der Milchwagen kam. „Die Milch ging dann nach Tuffi“, erinnert sich Leonarda Schreiber.

Die Brüder Dietmar und Gerd Schreiber erlernten den Beruf des Elektrikers. Gerd Schreiber machte sich selbstständig. Werkstatt und Büro waren zunächst auf der Karlshöh am Wohnhaus untergebracht. „Vor etwa 15 Jahren haben wir dann das Geschäft in der Stadt eröffnet“, sagt Leonarda Schreiber. Heute führt Sohn Martin Schreiber den Meisterbetrieb „Elektro Schreiber“, in dem auch Tochter Ute Hollender mitarbeitet. Dietmar Schreiber wechselte als Busfahrer zur OVAG.

Auch die Ortschaft Karlshöh ist am öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Haltestelle der Linie 339 liegt an der Bundesstraße 483. „Der Bus kommt aber nur dreimal am Tag“, bedauert Leonarda Schreiber. Ohne Auto läuft also nichts in der Außenortschaft.

Leider werde die Bundesstraße auch viel zu oft zur Rennstrecke für Motorradfahrer. „Die Kreuzung ist ein Unfallschwerpunkt – es gab schon über acht Tote“, berichtet Dietmar Schreiber. Die Einführung der 70er-Zone und einer Überquerungsinsel hätten jedoch für Besserung gesorgt.

Wie der Name der Ortschaft entstanden ist, darüber können die Anwohner nur spekulieren. „Vielleicht hat hier mal ein Karl auf der Höhe gelebt“, vermutet Leonarda Schreiber.