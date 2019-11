Ehrenamtsinitiative Weitblick in Radevormwald : Standortlotse Horst Kirschsieper sucht Hilfe für Sozialführerschein

Ehrenamtsinitiative Weitblick in Radevormwald

Horst Kirschsieper von der Ehrenamtsintiiative Weitblick in Radevormwald. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald In den vergangenen zwei Jahren wurde Horst Kirschsieper von Angelika Irmler unterstützt, die aus privaten Gründen keine Zeit mehr für die Ehrenamtsinitiative hat.

Horst Kirschsieper ist der Standortlotse der Ehrenamtsinitiative Weitblick für Radevormwald. Er engagiert sich in erster Linie für die Flüchtlingshilfe in der Stadt auf der Höhe, aber auch für andere Projekte, die von Weitblick koordiniert werden. Jetzt sucht der Ehrenamtler Unterstützung, denn zwei Standortlotsen können mehr ausrichten als einer. In den vergangenen zwei Jahren wurde Horst Kirschsieper von Angelika Irmler unterstützt, die aus privaten Gründen keine Zeit mehr für die Ehrenamtsinitiative hat.