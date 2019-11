Sperrung zwischen Radevormwald und Schwelm : Baustelle dauert bis Weihnachten

Radevormwald Die B 483 in Richtung Schwelm wird bis zum 21. Dezember gesperrt bleiben.

Das ist eine schlechte Nachricht für all jene, die regelmäßig auf der Bundesstraße 483 zwischen Radevormwald und Schwelm bzw. Ennepetal unterwegs sind. Die Sperrung zwischen den Ortschaften Radevormwald-Landwehr und Ennepetal-Schlagbaum wird bis zum 21. Dezember dauern. Das hat Andreas Berg, Pressesprecher der Niederlassung des Landesbetriebes Straßenbau in Hagen am Montag unserer Zeitung mitgeteilt.