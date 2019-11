Kultur in Radevormwald : Konzert der Wupperchöre zum dritten Advent

Im vergangenen Jahr fand das Konzert der Wupperchöre in der Dorfkirche in Remlingrade statt. Foto: Susanne Katterwe

Wupperorte Ein Teil des Erlöses geht ans Kinderhospiz Burgholz.

Nachdem das Weihnachtskonzert der Wupperchöre im vergangenen Jahr in der Evangelischen Dorfkirche in Remlingrade aufgeführt wurde, findet das 49. Weihnachtskonzert am Sonntag, 15. Dezember, 16 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus in Dahlerau, Siedlungsweg 24, statt. Einlass ist um 15.30 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro. Der Erlös wird unter anderem an das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz gespendet, heißt es in der Einladung zu dem Konzert.