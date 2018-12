So war das Jahr in Radevormwald : So erlebte Radevormwald das Jahr

Die Rauchwolke des Brandes im September war in der ganzen Region zu sehen. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Ein großes Jubiläumfest, ein heftig umstrittenes Baugebiet und ein Großbrand prägten die vergangenen Monate.

Mehr Kommunikation forderte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache. „Die Fähigkeit zum Kompromiss ist die Stärke de Demokratie“ sagte er, als er sich an die deutsche Bevölkerung richtete und wenn man auf die vergangenen zwölf Monate in Radevormwald zurückblickt, fallen einem viele Diskussionen und Streitgespräche ein, manche endeten in Kompromissen.

In unzähligen Ausschuss- und Ratssitzungen haben die Radevormwalder Politiker und Bürger bewiesen, dass sie den Konflikt nicht scheuen, das Streiten nicht verlernt haben und es in der Stadt auf der Höhe viele Gesprächsplattformen gibt, die stetig mit neuem Zündstoff genährt werden. Radevormwald ist eine lebendige Stadt – und das ist gut so.

Baugebiet Karthausen Die Rubrik Bauen und Wohnen war in diesem Jahr besonders lebendig. Die städtischen Strukturen sind im Wandel und auch die Randgebiete der Stadt schreiben neue Kapitel. Geteilt haben sich die Meinungen dieses Jahr bei der Planung des Neubaugebietes Karthausen. Auf Bürgerbeteiligungen wurde debattiert, im Rat gestritten, in der Bevölkerung gemutmaßt. Wie geht es mit den Planungen um das Neubaugebiet weiter? Die Kritiker der Planungen sind enttäuscht, die Befürworter freuen sich auf den neuen Wohnraum und das Wachstum der Stadt. Die Planungen des ersten Bauabschnittes sind nicht mehr aufzuhalten.

Stadtentwicklung Mindestens genauso aufgeladen waren die Diskussionen über die Anwohnerbeteiligungen bei der Erschließung der Bahnstraße oder die über das Konzept der Neugestaltung der Neustraße. Gefeiert haben die Radevormwalder die Eröffnung des Begegnungshauses am Schlossmacherplatz sowie die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte im Untergeschoss der GGS Stadt. Beide baulichen Projekte glänzten zunächst mit großen Verzögerungen und anschließend mit zufriedenen Nutzern. Bedeutsam war außerdem die Eröffnung des riesigen Neubaus von Gira im Rader Industriegebiet sowie die vielen Straßensanierungen, die 2018 abgeschlossen wurden.

Wupperorte Das Integrierte Handlungskonzept (InHK) Wupperorte hat bereits 2018 viel bewegt und wird diesen Prozess im neuen Jahr fortsetzen. Für die Ortschaften an der Wupper geht es Berg auf. In diesem Winter freuten sich die Anwohner über die Vorstellung des Quartierbusses und die Neueröffnung des Supermarkts in Vogelsmühle. Pünktlich zum Jahresende erhielt Bürgermeister Johannes Mans außerdem den Förderbescheid für das InHK Innenstadt II, das die Stadt 2019 maßgeblich beschäftigen wird.

Großbrand Ein Ereignis, das Radevormwald in die Nachrichten gebracht hat, war der Großbrand Ende September, der die Rauchwolken bis in den Märkischen Kreis getrieben hat. Obwohl der Brand der Firma Inter-Union keine Luftgefährdung für die Bevölkerung darstellte und keine Todesopfer forderte, bewegte er die Stadt. Die Freiwillige Feuerwehr leistete ganze Arbeit und ging dieses Jahr nicht nur wegen ihres mehrtägigen Jubiläumsfest in die Stadtgeschichte ein.

Feuerwehrjubiläum Unter dem Motto „Feuer und Flamme“ holte die Feuerwehr 2018 nicht nur die Bands Kasalla und Brings, sondern auch Innenminister Herbert Reul in die Stadt auf der Höhe. Eine Veranstaltungswoche die unvergessen bleibt. Neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr ist seit August Dietmar Hasenburg.