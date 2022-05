19 Dörfer nehmen teil : Dörfer präsentieren sich im Wettbewerb

Info

Wettbewerb Am Kreiswettbewerb 2022 haben 19 Dörfer im Oberbergischen Kreis teilgenommen. Insgesamt werden 9200 Euro an Preisgeldern verteilt, die von der Kreissparkasse Köln und der Sparkasse Gummersbach gestiftet werden. Das Gewinnerdorf bekommt 1000 Euro und darf am Landeswettbewerb teilnehmen.

Jury Die Jury umfasst zehn Mitglieder, darunter Vertreter der demokratischen Parteien im Kreistag, des Oberbergischen Kreises und der Naturarena Bergisches Land.

Entscheidung Das Urteil der Jury wird am 8. Juni bekannt gegeben.