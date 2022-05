Stadt Radevormwald teilt Absage mit : Feierabendmarkt fällt wegen Unwetterwarnung aus

Radevormwald Aus Sicherheitsgründen wird die beliebte Veranstaltung auf dem Marktplatz in Radevormwald nicht stattfinden. Die Meteorologen warnen vor starken Unwettern und raten, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten.

Der Feierabendmarkt auf dem Marktplatz in Radevormwald wird am heutigen Freitag, 20. Mai, nicht stattfinden. Die Stadt teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass wegen des vorhergesagten Unwetters die Veranstaltung abgesagt wurde. Seit Tagen warnen die Wetterdienste, dass es insbesondere am Freitagnachmittag zu schweren Gewittern und Sturmböen kommen kann. Am Vormittag warnten die zuständigen Behörden, dass Personen sich nicht unnötig im Freien aufhalten sollten. Die Sicherheit der Besucher sowie der Händlerinnen und Händler gehe auf jeden Fall vor, so die Stadtverwaltung. In der kommenden Woche freue man sich wieder auf die Marktbesucher, um das Wochenende gemütlich einzuleiten.