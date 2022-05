Veranstaltung in Wermelskirchen : Feierabendmarkt startet am Donnerstag in die zweite Saison

Feierabendmarkt startet am Donnerstag in die zweite Saison

Veranstaltung in Wermelskirchen

2021 lockte der Feierabendmarkt viele Besucher an. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Am Donnerstag, 19. Mai, geht es wieder los – dann bauen die Händler auf der Telegrafenstraße ihre Stände auf. Von 17 bis 21 Uhr heißt es: Leute treffen, plaudern, essen und trinken.

Unter dem Motto „Verweilen und genießen“, geht die interkommunale Veranstaltungsreihe in die Saison 2022. „Wir wollen städteübergreifend gemeinsam mit Burscheid, Hückeswagen und Wipperfürth ein Event bieten, das wöchentlich stattfinden und Besucher aus allen vier Kommunen locken soll“, sagt Monika Zöller vom Stadtmarketing Hückeswagen. Von Mai bis September ist jede Woche eine Stadt an der Reihe. Organisiert wird der Markt zentral vom Stadtmarketingverein „Willkommen in Wermelskirchen“ (WiW).