Verkehrsbetrieb in der Region : OVAG startet heute mit Neun-Euro-Ticket

Oberberg Das von der Politik nun gebilligte Verkehrsticket ist ab dem 1. Juni gültig und gilt deutschlandweit. In diesem Zusammenhang veranstaltet die Gesellschaft auch ein Gewinnspiel auf Instagram

Nachdem Bundestag und Bundesrat das Neun-Euro-Ticket beschlossen haben, startet die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) ab Samstag, 21. Mai, mit dem Vorverkauf für das ab dem 1. Juni gültige Ticket. Dieses gibt es in den Verkaufsstellen der OVAG sowie beim Fahrpersonal im Bus.

Auch Abonnenten profitieren von der Aktion. Der Preis aller bestehenden Abos wird für die Monate Juni, Juli und August automatisch auf neun Euro reduziert. Die Abonnenten der OVAG brauchen dafür nichts zu tun, das Unternehmen passt die Abbuchung entsprechend an. Alle Abonnenten werden per Anschreiben über die Änderungen informiert. Die Abos sind im Aktionszeitraum ebenfalls deutschlandweit in der 2. Klasse gültig. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Neun-Euro-Ticket finden Fahrgäste auf www.ovaginfo.de/neuneuro.