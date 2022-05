Politik in Radevormwald : SPD-Ortsverein wählt neuen Vorstand

Radevormwald In dem neuen Gremium sind auch mehrere jüngere Mitglieder der Radevormwalder Sozialdemokraten dabei. Vorsitzender bleibt Dietmar Stark.

Der SPD-Ortsverein Radevormwald hat sich in der vergangenen Woche zur ersten Mitgliederversammlung in diesem Jahr getroffen. Der Ortsvereinsvorsitzende Dietmar Stark bedauerte, dass aufgrund der Pandemie die Zusammenkünfte in den vergangenen beiden Jahren nur sehr eingeschränkt und reduziert stattfinden konnten. Um so mehr freute sich Stark, dass man nun optimistisch nach vorne schaut und vieles, was nicht angepackt werden konnte, nun in den kommenden Wochen und Monaten nachgeholt werden kann. Er stellte die Schwerpunkte der künftigen politischen Arbeit vor.