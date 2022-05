Bürgermonitor in Radevormwald : In Wilhelmstal hinterlassen Bauarbeiter zugeschüttetes Loch

Wilhelmstal Die Telekom reagierte prompt auf die Beschwerde eines Anwohners und vereinbarte einen Vor-Ort-Termin mit der Stadt Radevormwald – mit Erfolg.

Am 22. April berichtete unsere Redaktion an dieser Stelle über Bautätigkeiten der Deutschen Telekom in Wilhelmstal. Dabei wurden neue Glasfaserleitungen für die Firma Sinter Metals verlegt, was die Anwohner per Zufall von den Bauarbeitern vor Ort erfuhren. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte die Telekom die Baumaßnahme.