Bauarbeiten in Radevormwald : Firma Gira erweitert seine Kindertagesstätte um 15 Plätze

Bauarbeiten in Radevormwald

Am Gira-Campus sind wieder die Bagger im Einsatz. Foto: Gira

Auf dem Gira-Campus an der Dahlienstraße rollen wieder die Bagger. Die Tiefbauarbeiten ermöglichen einen 250 Quadratmeter großen Anbau an das bestehende Gebäude der Kita. Die Erweiterung sorgt dafür, dass die Firma im Sommer 2023 die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder im Alter zwischen null und sechs Jahren von derzeit 30 auf 45 erhöhen kann, teilt das Unternehmen mit. Bereits vor einem Jahr wurden die Weichen für die Erweiterung gestellt. Am 17. Mai 2021 hatte der Jugendhilfeausschuss dem Antrag auf Ausbau der Kita zugestimmt. Die Baugenehmigung liegt seit August 2021 vor.