Unterlagen für Bürgerbefragung : Post verschickt ab Montag Zensus-Unterlagen

Radevormwald Seit dem 15. Mai läuft der Zensus 2022. In Radevormwald werden die Unterlagen für die Gebäude- und Wohnungszählung in der kommenden Woche zugestellt.

Da waren wir als Redaktion und auch der Oberbergische Kreis etwas voreilig mit der Ankündigung, dass seit Samstag auch in Radevormwald eifrig gezählt wird.: Der Zensus startete zwar ganz offiziell zum 15. Mai, der Versand der Unterlagen für die Gebäude- und Wohnungszählung ist aber gerade erst gestartet. Mehr als vier Millionen Eigentümer von Wohnraum erhalten nun Zug um Zug Post vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen. Die Deutsche Post liefert bis 4. Juni täglich etwa 290.000 Briefe an die Immobilienbesitzer in NRW aus, teilt die auch fürs Bergische Land zuständige Sprecherin Britta Töllner mit. Insgesamt werden etwa neun Millionen Zensus-Unterlagen in mehreren Wellen über die Briefzentren der Deutschen Post versendet. In Langenfeld werden Einlieferung, Sortierung und Zustellung für alle Orte beginnend mit der PLZ 42 präzise vorbereitet. 13 Briefbehälterwagen mit Zensus-Unterlagen werden nach Gangfolge der Postboten vorsortiert und am frühen Morgen zur Auslieferung in die Zustellstützpunkte transportiert. Die Sendungen für den Leitraum 42 werden in der nächsten Woche zugestellt, kündigt Britta Töllner an.