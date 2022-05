Personennahverkehr : Schnellbus SBX fährt aus Rhein-Berg nach Leverkusen

Rhein-Berg/Leverkusen Neue Fördermittel beim Nahverkehr Rheinland ermöglichen eine Schnellbuslinie von Wermelskirchen bis Opladen. Sie fährt ab Mitte Dezember.

Seit wenigstens vier, fünf Jahren im Gespräch ist diese Schnellbusverbindung. Denn die RVK-Linie 260, die von Remscheid und Wermelskirchen bis Köln-Hauptbahnhof fährt, benötigt im Schnitt 80 bis 90 Minuten. Als Schnellbus könnte bisher höchstens der Nachtexpress an den Wochenenden durchgehen, der zwischenzeitlich auf der Autobahn fährt. Im Zuge der Mobilitätswende war den Menschen in Rhein-Berg dann angekündigt worden, dass spätestens 2021 ein Schnellbus fährt. Gefördert aus den Finanztöpfen des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (NVR). Doch als die Kreisverwaltung aktiv wurde, war der Fördertopf schon leer.

Ob der Förderantrag in dieser Höhe so bleibt, muss abgewartet werden. Denn der Oberbergische Kreis beteiligt sich vorerst nicht mehr. Es sind nur noch der Rheinisch-Bergische Kreis und Leverkusen. Damit fährt der Schnellbus SBX nur zwischen Wermelskirchen und Leverkusen. Dafür aber quasi im Sauseschritt: Lediglich sieben Haltestellen werden bis Opladen angefahren. Dort haben die Buskunden Anschluss an die Regionalbahn 48 in Richtung Köln und Wuppertal.

Aus dem oberbergischen Kreishaus heißt es, dass sich in der Zwischenzeit neue Entwicklungen für den ÖPNV im Norden des Kreises ergeben hätten. So gebe es eine Neuplanung der Linie 336 (zwischen Gummersbach und Remscheid-Lennep). Kreissprecher Philipp Ising: „Dazu wird der gesamte ÖPNV im nördlichen Kreisgebiet für eine Linienbündelung Nord von einem Gutachter untersucht.“ Oberberg setzt dabei auf eine Regionalexpress-Verbindung von Lennep nach Düsseldorf ab Dezember 2022, die besser an die nördliche Rheinschiene anbinden soll. „Der Oberbergische Kreis priorisiert den ÖPNV-Korridor Gummersbach-Lennep mit einer Verbindung in Richtung Wermelskirchen.“ Deshalb habe der Kreis eine Entscheidung über die Beteiligung an der neuen Schnellbuslinie SBX verschoben beziehungsweise ausgesetzt, heißt es weiter.