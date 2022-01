Dank für den unermüdlichen Einsatz : Nettekoven: Mehr Geld für das Gesundheitsamt

Oberberg Der christdemokratische Landtagsabgeordnete dankt den Mitarbeitern der Behörde für ihren „nimmermüden Einsatz“. Die rasche und wirksame Unterbrechung der Infektionsketten sei und bleibe ein wesentliches Mittel der Pandemiebekämpfung.

Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven, zeigt sich erfreut, dass der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags nun auf seiner Sondersitzung einstimmig beschlossen hat, den Gesundheitsämtern 62,4 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm zur Verfügung zu stellen. Damit werden die Gesundheitsämter in die Lage versetzt, das in der Kontaktnachverfolgung eingesetzte Personal zu verstärken. Waren bisher in den nordrhein-westfälischen Gesundheitsämtern 800 Aushilfskräfte beschäftigt, soll diese Zahl jetzt zeitnah auf 2400 steigen.