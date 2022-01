„Gummersbacher Erklärung“ : Gegenwind für Impfgegner auch aus Rade

Radevormwald Die Online-Resolution „Gummersbacher Erklärung“ findet in der Bergstadt nun auch viele Unterstützer. Auch aus den Kirchengemeinden in Radevormwald kommt Zuspruch für die Resolution.

Aus auch Radevormwald kommt bereits Unterstützung für die Gummersbacher Erklärung. „Ich habe mich als Fraktionsvorsitzender der SPD an der Aktion beteiligt“, erklärt Dietmar Stark. Rolf Ebbinghaus, Fraktionsvorsitzender der Alternativen Liste (AL), erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, er selber habe die Resolution bereits unterstützt und werde in einer Online-Fraktionssitzung dafür werben. Er würde es „begrüßen, wenn viele Verwaltungsmitarbeiter und Ratsmitglieder sich anschließen würden“, sagt Ebbinghaus.

Thomas Lorenz, Fraktionsvorsitzender der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA), signalisiert ebenfalls Unterstützung. Ein Mitglied des Ortsverbandes, der Mediziner Professor Dr. Helmut Kaulhausen, hattet jüngst bereits in seiner Antwort auf den Offenen Brief eines ehemaligen AL-Fraktionsmitglieds die Wichtigkeit einer Impfung von medizinischen und Pflegekräften betont. „Sie gefährden sonst weiterhin Kranke, Behinderte und alte Mitbürger“, betont der ehemalige Chefarzt der Sana-Frauenklinik in Remscheid. Darauf verweisen auch die Organisatoren der Gummersbacher Erklärung: Während Impfgegner „Freiheitsmärsche“ veranstalteten, „arbeiten in den Krankenhäusern der Region Mediziner und Pflegepersonal am Limit“.