Nach Kontrollen in Radevormwald am Dienstag : Corona-Regeln – „Die meisten Menschen sind einsichtig“

Ordnungsbehörde und Polizei kontrollierten auch am Dienstag die Einhaltung der Corona-Regeln in Radevormwald – hier stehen Menschen vor einer Buchhandlung in Stuttgart an und werden auf die entsprechenden Regeln hingewiesen. Foto: dpa/Marijan Murat

Radevormwald Am Dienstag mussten die Ordnungsbehörden gegen einen 54-jährigen Mann vorgehen, der eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes, als sie sich anschickte, in den Geschäftsräumen an der Kaiserstraße zu kontrollieren, aus der Tür drücken wollte.

Vielerorts liegen die Nerven wegen der Corona-Pandemie blank, doch beim Ordnungsamt in Radevormwald sieht man trotz eines Vorfalls am Dienstag derzeit keinen Anstieg an Ordnungswidrigkeiten gegen die Corona-Bestimmungen. „Nach meiner Erfahrung ist es nicht schwieriger geworden, die Regeln durchzusetzen“, sagt Marc Bormann, der stellvertretende Leiter des Radevormwalder Ordnungsamtes.

Am Dienstag jedoch mussten die Ordnungsbehörden gegen einen 54-jährigen Mann vorgehen, der eine Mitarbeiterin des Amtes, als sie sich anschickte, in Geschäftsräumen an der Kaiserstraße zu kontrollieren, aus der Tür drücken wollte (unsere Redaktion berichtete). Der Mann musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden, bevor er sich beruhigte. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Das Geschäft ist derzeit geschlossen.

Es war nicht das erste Mal, dass die Behörden in dem Geschäft vorstellig wurden. „Bereits am vergangenen Donnerstag gab es eine Kontrolle vor Ort“, berichtet Kathrin Popanda von der Pressestelle der oberbergischen Polizei. Anlass waren Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Auch dabei hatte der Mann sich gegen die Behördenvertreter gewehrt.

Ein solcher Fall sei aber eine Ausnahme, betont Marc Bormann. „In anderen Städten kommt das vielleicht öfter vor, aber bei unseren Kontrollen in Radevormwald zeigen sich die meisten Menschen einsichtig. Ausnahmen gibt es immer, aber die gab es auch schon vor der Pandemie.“

Derweil sind die Zahlen der Corona-Infektionen in der Stadt erneut angestiegen und lagen am Donnerstag laut dem Kreisgesundheitsamt bei 106 Fällen, das sind acht mehr als am Mittwoch. Auch die Inzidenz im Kreis ist angestiegen, um den Wert 10,7 auf 381,3. 27 Menschen werden derzeit wegen Covid-19 in Kliniken behandelt, neun Patienten müssen beatmet werden.

(s-g)