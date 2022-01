Musik in der Region : Jugend singt im Altenberger Dom

Musik in der Region

Radevormwald Auch der Radevormwalder Kantor Bernhard Nick ruft zu der Aktion auf. Das Kreisdekanat Oberberg gestaltet die Aussendung des Altenberger Lichtes in diesem Jahr musikalisch.

Am 30. April und am 1. Mai dürfen Jugendliche im Altenberger Dom singen. Das Kreisdekanat Oberberg gestaltet die Aussendung des Altenberger Lichtes in diesem Jahr musikalisch. Die Aussendung des Altenberger Lichtes ist seit Jahrzehnten ein Ereignis, das tausende Jugendliche aus Deutschland und Europa anzieht, um ein Zeichen für den Frieden und die Völkerverständigung zu setzen.