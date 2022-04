Radevormwalder mit Marihuana aufgegriffen : Drogen konsumiert statt einer Arbeit nachzugehen

Radevormwald Ein 23-jähriger Radevormwalder wurde für den Besitz von Drogen zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Bei dem jungen Mann wurden insgesamt 10,5 Gramm Marihuana gefunden.

Keine Ausbildung, keine Ambitionen arbeiten zu gehen, aber in Besitz von Marihuana – das war das Bild, das ein 23-Jähriger Radevormwalder als Angeklagter am Wipperfürther Amtsgericht von sich abgab. Bei ihm wurden im Oktober 2021 insgesamt 10,5 Gramm Marihuana gefunden.

Dass der Besitz von Betäubungsmitteln in Deutschland nach wie vor verboten ist, sollte dem jungen Mann bekannt sein. „Jedes Gramm, was sie haben, ist strafbar“, betonte der Richter in der Verhandlung. Sein Vergehen gab der 23-jährige auch unumwunden zu. „Es war falsch von mir. Man muss bezahlen für das, was man gemacht hat“, sagte er. Mit gesenktem Kopf saß er im Gerichtssaal und erwartete das Strafmaß.