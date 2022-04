Digitalisierung in Radevormwald : Stadt bekommt interaktive Displays für die Schulen

Radevormwald Mit einem großen Lkw sind am ersten Tag der Oster-Schulferien zahlreiche neue interaktive Displays für den modernen Schulunterricht geliefert worden.

So kann die Stadt die schulfreie Zeit sinnvoll nutzen: Mit einem großen Lkw sind am ersten Tag der Oster-Schulferien zahlreiche neue interaktive Displays für den modernen Schulunterricht geliefert worden. In den kommenden beiden Wochen werden diese Displays, die mit Mitteln des Digitalpakts angeschafft worden sind, in den einzelnen Klassen montiert. Insgesamt hat die Stadt 57 solcher Geräte geordert, heißt es in einer Pressemitteilung.