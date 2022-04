Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Klaus Haselhoff leitet die Fahrt ins Berchtesgadener Land

Radevormwald Die Lutherische Kirchengemeinde organisiert eine Gemeindefahrt, die vom 17. September bis zum 25. September stattfindet. Ziel der Reise ist Ramsau.

Los geht es am Samstag, 17. September, 7 Uhr, ab Busbahnhof. Gegen 14 Uhr ist das Tagesziel erreicht: Ulm an der Donau . Dort haben die Teilnehmer die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden. Abends gibt es ein gemeinsames Essen . Am nächsten Morgen nach einem reichhaltigen Frühstück geht die Fahrt weiter in Berchtesgadener Land. Ramsau ist das Ziel. Dort erwartet die Besucher der Blick auf den Hochkalter, Watzman und andere Berggruppen. Im Hotel-Gasthof Nutzkaser gibt es ein Frühstücksbüffet. Abends können Speisen im Hause eingenommen werden – Halbpension ist aber nicht inklusive.

Geplant sind Fahrten zur Wallfahrtskirche Maria Gern, über die Panoramastraße übers Roßfeld, zum Salzberg, die Besichtigung der Dokumentationsstätte Drittes Reich mit Eintritt in die Bunkeranlage, Schifffahrt auf dem Königsee, Wanderung am Hochschwarzegg, Salzburg, Besichtigung einer Enzianbrennerei, Besuch eines Bauerntheaters und vieles mehr. Am Sonntag, 25. September erfolgt die Rückfahrt. Im Reisepreis enthalten sind alle Fahrten, Frühstück, Getränke an Bord des Busses, Schifffahrt, Seilbahnfahrt Eintrittsgelder, Übernachtungen mit Frühstück, ein Abendessen in Waldstetten und die Reiseleitung – Kosten: 885 Euro pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmer-Zuschlag 105 Euro. Anmeldung bei Klaus Haselhoff, Tel. 02195 30172, Anzahlung von 300 Euro bei Anmeldung erforderlich.