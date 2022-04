Landtagswahlkampf in Radevormwald : Eine Stunde mit Innenminister Herbert Reul

Radevormwald In seiner Rede im Parc de Châteaubriant ermutigte Innenminister Herbert Reul die Radevormwalder, kriminelle Taten anzuzeigen und der Polizei den Rücken zu stärken.

Auf Einladung der Jungen Union (JU) aus Radevormwald und Remscheid kam der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul , am Montagabend in den Parc de Châteaubriant. Um ihn herum bildete sich schnell eine kleine Traube von Menschen, die ihm vor dem historischen Gartenhäuschen aufmerksam dabei zuhörten, wie er auf die vergangenen fünf Jahre zurückblickte.

„Ohne Sicherheit geht nichts. Das Leben das wir kennen, in Wohlstand, Frieden und Freiheit braucht Regeln, an die wir uns alle halten. Der Staat funktioniert nur, wenn sich alle an die gleichen Regeln halten“, sagte der Minister. Er erinnerte daran, dass er die Sicherheit in NRW wieder zum zentralen Thema gemacht habe und die ersten Schritte gegen die Clan-Struktur unternommen habe. „Wir haben die Struktur Schritt für Schritt, mit kleinen Nadelstichen, geschwächt und viele Razzien durchgeführt. Das sind langfristige Ermittlungen, um auch an die Big Bosses zu kommen.“ Reul betonte die Bedeutung einer „geballten Offensive“ gegen Clan-Strukturen, in der staatliche Stellen, wie Polizei, Ordnungsamt, Zoll und Finanzamt zusammenarbeiten.