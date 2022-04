Ökumene in Radevormwald : Gemeinschaft auf dem Kreuzweg

Pfarrer Philipp Müller und Pfarrer Dieter Jeschke tragen das Kreuz auf dem ersten Stück vom Start in Önkfeld auf dem Weg nach Herkingrade. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Zwischen Önkfeld und Herkingrade hat die Ökumene in Radevormwald Stationen vorbereitet, die man mit der Hilfe von QR-Codes abrufen und lesen kann. Diese Impulse begleiteten die Menschen auf dem Kreuzweg.

Um gemeinsam auf dem Kreuzweg zu gehen, versammelten sich am Sonntagnachmittag viele Radevormwalder in Önkfeld. Von dort aus machten sie sich auf den Weg zu dem großen Holzkreuz in Herkingrade, das im vergangenen Jahr auf Initiative der Ökumene in Radevormwald aufgestellt wurde.

Auf der Höhe in Herkingrade steht das Holzkreuz ein Jahr nach seiner Errichtung unverändert schön mitten auf dem Land. Von diesem Punkt aus kann man die Kleinstadt mit ihren vielen Ortschaften überblicken. Man sieht die Kirchtürme aus der Innenstadt, Ortschaften, wie Önkfeld oder Dahlerau, die Wohnhäuser auf der Brede und an klaren Tagen sogar Wohnsiedlungen aus Lennep.

Obwohl der Standort des Kreuzes ein so ruhiger ist, stellt er Verbindungen zu seiner Umgebung her. Auf dem Kreuzweg von Önkfeld nach Herkingrade hat die Ökumene Stationen vorbereitet, die man mit der Hilfe von QR-Codes abrufen und lesen kann. Diese Impulse begleiteten die Menschen auf dem Kreuzweg am Sonntag. Stets vorweg wurde das kleine Holzkreuz getragen, das sich in das große Kreuz in Herkingrade fügt. Die beiden Kreuze greifen vor Ostern ineinander.

Bevor des Kreuz von den Pfarrern Philipp Müller (Lutherische Kirchengemeinde), Florian Reinecke (Martini-Gemeinde), Dr. Dieter Jeschke (reformierte Kirchengemeinde), Albrecht Keller (evangelische Kirchengemeinde Remlingrade/Dahlerau) und Marc D. Klein (katholische Kirchengemeinde) in das große Kreuz gefügt wurde, stand an der vorletzten Station des Weges das Wort „gehalten“ im Fokus. Diese Station erinnert an den Tod Jesu und lädt ein, still zu werden. Wer möchte, kann in seinen Gedanken Fragen wie „Wie reagierst du, wenn jemand Hilfe braucht?“ zu beantworten. Am Holzkreuz angekommen, erinnert der Kreuzweg an die Kraft von Umarmungen. Die finale Station auf dem Kreuzweg setzt Impulse für Nähe und ermutigt, diese zuzulassen. Besonders nach der Pandemie brauchen Menschen Nähe und müssen zwischenmenschliche Beziehungen teilweise neu aufbauen.

Die Teilnehmer des gemeinsamen Kreuzweges kamen am Sonntag anderthalb Stunden nach ihrem Start in Önkfeld in Herkingrade an und machten nach diesen bewussten zwei Kilometern, auf denen sie immer wieder innehielten und beteten, einen nachdenklichen, aber gleichzeitig glücklichen Eindruck. Mit goldenem Tape symbolisierten die Teilnehmer ihre Herzensmenschen, die sie in Gottes Arme geben wollen.