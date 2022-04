Infektionszahlen sind rückläufig : Corona-Pandemie – 7-Tage-Inzidenz liegt bei 945,5

Radevormwald/Hückeswagen/Oberberg Vergangene Woche kamen 2465 laborbestätigte Fälle einer Corona-Infektion hinzu. Drei weitere Personen sind gestorben. Die Anzahl der Impfungen im Kreis hat sich von Februar 2022 auf März 2022 um 64 Prozent reduziert.

So viele Infizierte gibt es derzeit im Kreis – Bergneustadt: 169, Engelskirchen: 196, Gummersbach: 512, Hückeswagen: 181, Lindlar: 292, Marienheide: 128, Morsbach: 109, Nümbrecht: 199, Radevormwald: 194, Reichshof: 210, Waldbröl: 223, Wiehl: 256 und Wipperfürth 254 In der Statistik noch keiner Kommune zugeordnet sind vier Personen. Im Zeitraum zwischen dem 28. März und 10. April sank die Zahl der Infizierten in Hückeswagen um 63 von 218 auf 155 und in Radevormwald um 53 von 205 auf 152.