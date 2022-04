Flugplatz Leye bei Radevormwald : Saisonstart für Luftsportverein

Radevormwald Bei der Mitgliederversammlung wurde auch der neue Vorstand gewählt.

Der Luftsportverein Radevormwald hatte zu seiner Hauptmitgliederversammlung in das frisch renovierte Vereinsheim auf dem Flugplatz in Radevormwald geladen. Der 140 Mitglieder zählende Verein bestätigte Peter Gomolzig als Vorsitzenden und Dietmar Spohn als stellvertretenden Vorsitzenden in ihren Ämtern. Gleiches galt für Brigitte Großkinsky als Kassenwartin und Thomas Gartz als Schriftführer. Als Flugbetriebsreferent wählte die Versammlung Josch Jarosch, der das Amt von Christian Ronge antrat. Peter Gomolzig und die Mitglieder dankten Christian Ronge für seine jahrelange Arbeit als Flugbetriebsreferent, heißt es in einer Pressemitteilung.