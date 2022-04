Verein in Radevormwald : Schützen setzen Ostertradition fort

Radevormwald Am Ostereierschießen nahmen auch Bürger, Politiker oder Freunde des Vereins teil. 2022 wird es auch endlich wieder ein Schützenfest geben, das vom 10. bis 13. Juni stattfinden soll.

1300 Schuss wurden am Wochenende beim Ostereierschießen der Radevormwalder Schützen verkauft. Zu der Ostertradition kamen am Samstag und Sonntag zahlreiche Menschen auf den Schießstand des ältesten Vereins der Stadt. Der Vorsitzende Dr. Jörg Weber ist zufrieden. „Ich habe das Ostereierschießen zum ersten Mal als erster Vorsitzender begleitet und finde es toll, wie viele Bürger unserem Aufruf gefolgt sind. Vielen Menschen hat das gemeinsame Erleben solcher Aktivitäten gefehlt“, sagt er.

Am Ostereierschießen nahmen nicht nur geübte Schützen und andere Sportvereine teil, sondern auch Bürger, Politiker oder Freunde des Vereins. Die 1080 Eier, die der Verein im Vorfeld gekauft hatte, wurden nicht komplett ausgeschossen, aber nahezu. Die wenigen Restbestände wird der Verein noch vor dem Osterfest beim internen Training ausschießen. Eier konnten nicht nur am Lichtgewehr mit guten Schüssen erzielt werden, sondern auch an dem neuen Bogenschießstand, den es im Schützenhaus seit wenigen Monaten gibt. Luca Wuttke, der sich federführend um das Bogenschießen im Schützenhaus kümmert, gab die Pfeile aus und lernte die Teilnehmer an. 80 Mal wurden am Wochenende fünf Pfeile verkauft, mit denen auf bunte Luftballons gezielt wurde. „Die Menschen waren neugierig und wollten das Bogenschießen einfach mal ausprobieren. Das ist ein gutes Zeichen für unser neues Angebot“, sagt der Vorsitzende des Schützenvereins. Ermöglicht wurde der Bogenschießstand, der im Erdgeschoss des Schützenhauses liegt, durch die Sportstättenförderung „Moderne Sportstätten 2022“. Der Schützenverein hofft, dass sich bald eine eigene Abteilung von Bogenschützen bilden kann. Über das Förderprogramm konnte der Schützenverein zahlreiche Neuerungen und Modernisierungen umsetzen, auch der Schießstand wurde modernisiert.