Werhahn-Gruppe mit Sitz in Neuss : Zwilling-Gruppe mit erneutem Rekordumsatz

Neuss/Solingen Das zur Werhahn-Gruppe gehörende Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordumsatz von 874 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zur Zeit vor Corona fällt das Wachstum noch deutlicher aus.

Die Innovationsquote von Zwilling erreichte auch in 2021 einen hohen Stand, getrieben durch die erfolgreiche Vermarktung der Elektrokleingeräte von „Zwilling Enfinigy“ und dem Vakuumiersystem „Fresh & Save“, das Lebensmittel länger frisch hält, Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt und damit den Zeitgeist der nachhaltigkeitsbewussten Konsumenten trifft. Vorstandssprecher Erich Schiffers betont: „Unsere Multichannel-Strategie geht auf, auch wenn wir die künftige Konsumneigung der Privathaushalte nicht vorhersagen können, ebenso wenig die Inflationseffekte oder die weitere Corona-Entwicklung.“ Zwilling habe durch Sortimentsverjüngung, den Eintritt in neue Geschäftsfelder sowie durch direkte Ansprache der Endkonsumenten nachhaltig seine Marktposition als Premium-Anbieter ausbauen können.

In China hat sich Zwilling laut Unternehmensmitteilung ebenfalls sehr erfreulich entwickelt und ist auch 2021 zweistellig gewachsen. Zwilling werde als globale Marke verstanden, die seit über 25 Jahren im Markt und damit authentisch in der chinesischen Kochkultur zu Hause sei. Mit dem Schauspieler und Top-Influencer Xiao Zhan wurden auf Weibo über drei Milliarden Zwilling-Views in 2021 verzeichnet. Der Anteil Social Commerce und Live Streaming Sales macht mittlerweile zehn Prozent des gesamten Zwilling-Umsatzes in China aus.