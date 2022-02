Bekanntes Geschäft in Neuss-Rosellerheide : Die „Schatztruhe“ schließt nach 28 Jahren

Seit fast drei Jahrzehnten führt Bärbel Gade mit ihrem Mann Ulrich die „Schatztruhe“ in Rosellerheide. Am 30. April öffnet sie zum letzten Mal. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Das Datum steht fest: Am 30. April ist die „Schatztruhe“ am Ligusterweg in Rosellerheide zum letzten Mal geöffnet. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Bärbel und Ulrich Gade sind jetzt 75 beziehungsweise 78 Jahre alt – kein Wunder, dass sie sich jetzt aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen möchten. Die „Schatztruhe“ haben sie 28 Jahre lang mit viel Gefühl für die Wünsche der Kunden geführt. Einen Nachfolger wird es nicht geben.

Geschlossen wird das bekannte Traditionsgeschäft vornehmlich aus Altersgründen. Bärbel Gade leidet zudem unter Asthma, das Tragen der Maske wurde für sie deshalb in besonderem Maße zu einer Belastung. Die beiden Senioren sind rückblickend stolz auf das, was sie in den zurückliegenden 28 Jahren geleistet haben. Damals war Ulrich Gade noch Einkäufer in einem Kaufhauskonzern in Köln. „Ich war zehn Monate lang im Jahr unterwegs, die Kinder waren aus dem Haus und meine Frau suchte eine Beschäftigung“, erzählt der 78-Jährige rückblickend. Er war zwar nur selten zu Hause, brachte aber trotzdem seine vielen Beziehungen ein. Die Kunden merkten schnell, dass das 75 Quadratmeter große Geschäft mit Herzblut und Sachverstand geführt wurde.

Ein Beispiel dafür, wie sehr sich die Gades an den Bedürfnissen ihrer Kunden orientierten: Als nebenan ein großer Kindergarten eröffnet wurde, nahmen sie auch Spielwaren ins Sortiment auf. „Wir hatten Steiff-Tiere ohne Ende, aber Handel heißt auch Wandel“, sagt Ulrich Gade. Statt Spielwaren gab es dann irgendwann Unterwäsche und Nachtwäsche von renommierten Firmen im – wie Gade sich ausdrückt – „Bermudadreieck zwischen Neuss, Dormagen und Grevenbroich“.

Bekannt war die „Schatztruhe“ über all die Jahre auch für das große Angebot an Weihnachts- und Oster-Deko-Artikeln. Das Paar, das bereits seit 44 Jahren in Rosellerheide lebt, hatte der Pandemie ziemlich erfolgreich getrotzt. Mit 60 Jahren hatte sich Ulrich Gade noch profunde EDV-Kenntnisse angeeignet und stetig aktualisiert. Das sollte sich jetzt auszahlen. Mit Begriffen wie „Click & Collect“ oder „Click & Meet“ können die Senioren durchaus etwas anfangen, ihre Internet-Präsenz ist tadellos. „Meine Frau hat hinter der Schaufensterscheibe die Sachen gezeigt und ich habe sie geliefert“, erklärt der Noch-Geschäftsmann. Ihre langjährigen Kunden hätten so erreicht werden können. „Geschäftsleute müssen sehr kreativ sein“, lautet das Credo der Eheleute Gade.

Um einen Nachfolger haben sie sich nicht bemüht – das überlassen sie dem in Spanien lebenden Vermieter. Langeweile ab Mai fürchten sie nicht: Da ist das große Haus, die Familie, und Ulrich Gade kümmert sich als Men‘s Captain im Golfclub Erftaue in Grevenbroich um Events. Er hat übrigens Handicap 16.