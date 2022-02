Kolumne Gegenpressing : Darum ist die Bundesliga im internationalen Vergleich abgehängt

Meinung Düsseldorf Fehlende Zuschauereinnahmen, von Spannung an der Spitze keine Spur und mangelnde fußballerische Klasse. Die Bundesliga fällt im europäischen Vergleich zurück.

Seit Anfang des Jahres ist Donata Hopfen (45) Geschäftsführerin der Deutschen Fußball-Liga. Und zum Amtsantritt hat sie schon mal tüchtig gejammert. Bis zum Sommer „könnten die Verluste 1,3 Milliarden in drei (Corona-)Spielzeiten betragen“, rechnete sie vor. Die Vereine werden wohl sparen müssen.

Im Ausland ist das nicht unbedingt so. Der FC Barcelona, der ein Schuldengebirge (1,3 Milliarden Euro) vor sich her schiebt, holte sich für schlappe 55 Millionen Ferran Torres von Manchester City. Das neureiche Newcastle United pumpte 102 Millionen Euro aus dem saudischen Staatsfonds Public Investment Fund in die Beine vergleichsweise unpopulärer Spieler. Die englische Premier League schoss ohnehin wieder mal den Vogel ab. 354 Millionen Euro investierten die Briten. Dass sie nur 216 Millionen einnahmen, stört sie offenbar nicht.