Brauchtum in Neuss : Bürger-Schützenfest soll 2022 wieder gefeiert werden

Neuss Der Neusser Bürger-Schützen-Verein sowie alle Schützenvereine der Stadt sehen sich nach einer Konferenz mit der Verwaltung in ihrer Hoffnung bestärkt, dass die Heimatfeste in diesem Jahr realisiert werden können.

Das Ziel der Schützen in Neuss steht: Mit der corona-bedingten Zwangspause soll in diesem Jahr endlich Schluss sein, es soll wieder gefeiert werden. Und es besteht Grund zur Hoffnung. Das jedenfalls ist der Tenor, mit dem das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) nach einer Konferenz über Sachfragen mit Vertretern beteiligter Ämter der Stadtverwaltung sowie Sprechern der Schützenvereine aus den Stadtteilen auf 2022 blickt. Die Konferenz habe den NBSV sowie alle Schützenvereine der Stadt in ihrer Hoffnung bestärkt, dass die Heimatfeste in diesem Jahr realisiert werden können.

„In sämtlichen Neusser Vororten, wo der Reigen der Schützenfeste traditionell am Pfingstwochenende im Norden auf der Furth und im Süden in Grefrath eröffnet wird, herrscht ebenso große Zuversicht und Vorfreude wie in Neuss“, teilt der NBSV mit. Für das Bürger-Schützenfest wurden auch schon die Rahmenbedingungen für die Umzüge in den Blick genommen – zumindest, was die Infrastruktur anbelangt. „Die Aktiven und Zuschauer beim diesjährigen Neusser Bürger-Schützenfest müssen voraussichtlich keine Behinderungen durch Baustellen auf ihren Umzugswegen durch die Stadt befürchten“, erklärt der NBSV. Für die Stadtverwaltung informierten das Amt für Verkehrsangelegenheiten, das Ordnungsamt und das Bürgermeister-Amt über den Stand der Planungen für die Schützenfeste in diesem Jahr.