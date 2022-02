Auch im Rhein-Kreis Neuss : Einzelhandel weiterhin Sorgenkind

Rhein-Kreis Laut IHK sehen viele Unternehmen den nächsten Monaten pessimistisch entgegen. Statt einer erhofften wirtschaftlichen Erholung sei eine „Seitwärtsbewegung“ festzustellen. Was ist damit gemeint?

Statt einer erhofften wirtschaftlichen Erholung sei aber eine „Seitwärtsbewegung“ festzustellen, also ein gleichbleibendes Niveau im Vergleich zum letzten Jahr. „Man ist jetzt deutlich pessimistischer und skeptischer für die nächsten Monate“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, bei der Vorstellung des Konjunkturberichts zum Jahresbeginn 2022. Im Herbst habe das noch anders ausgesehen. Aufgrund der weiterhin dynamisch verlaufenden Pandemie dürfte sich auch die aktuelle Belastung durch Rohstoffmangel und Lieferschwierigkeiten vorerst nicht reduzieren. Stattdessen werden weitere Belastungen durch gestiegene Kosten und Verzögerungen erwartet. Neben den Rohstoffpreisen sehen viele Unternehmen die steigenden Energiepreise als größtes Geschäftsrisiko. Viele rechnen damit, dass sich diese Problematik bis ins Jahr 2023 ziehen wird. „Die Hälfte der Unternehmen kann die bestehenden Aufträge nicht abarbeiten“, so Steinmetz. Denn die Auftragslage sei „ausgesprochen gut“.

Auf dem Arbeitsmarkt ist laut Steinmetz damit zu rechnen, dass der Beschäftigungsausbau in 2022 weitergeht – jedoch weniger dynamisch, als noch im Herbst erwartet. Insbesondere im Einzelhandel komme es eher zu einem Personalabbau. Viele Fachkräfte wenden sich zudem von einigen Branchen ab. Besonders Beschäftigte in Einzelhandel und der Gastronomie wandern in Richtung Online-Riesen wie Zalando oder Amazon, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf: „Dorthin, wo es entweder bessere Rahmenbedingungen oder bessere Bezahlung gibt.“ Generell habe „der Einzelhandel die Hoffnung auf eine bessere Konjunktur eigentlich aufgegeben“. Die 2G-Regelung habe die Konsumlaune der Menschen gedämpft. „Die Stichprobenprüfungen müssen weg“, fordert Steinmetz daher. Ein weiteres Problem sei, dass viele Einzelhändler Chancen, die der Online-Handel bietet, nicht nutzen. Statt im gut laufenden Online-Geschäft Umsatz zu generieren, hätten viele Einzelhändler dort noch „Nachholbedarf“, so Berghausen.