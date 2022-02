Politik in Neuss : Gegenwind für AfD bei Anti-Gender-Antrag

Neuss Sämtliche Schriftstücke der Neusser Stadtverwaltung sind mittlerweile in geschlechtergerechter Sprache verfasst. Dieser Umstand treibt offenbar den Blutdruck bei der AfD in die Höhe.

(jasi) Die AfD will per Ratsantrag erwirken, dass die Stadt künftig auf das sogenannte Gendern verzichtet und wieder ausschließlich das „generische Maskulinum“ verwendet. Andere Lösungen wie „Gendersternchen“ seien „sprach-ideologische Kunstformen“. Sogar von einer „Sprachverschandelung“ ist in dem Antrag die Rede, der in der nächsten Ratssitzung am 18. Februar aufs Tableau kommt.