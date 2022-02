Neusser bereits vorbelastet : Zivilfahnder lassen 17-jährigen Automarder auffliegen

Neuss Seit Ende 2021 war der Beschuldigte in nahezu zehn Fällen in Düsseldorf durch Ladendiebstahl, Raub- und Kfz-Delikte auffällig. Nun wurde der 17-Jährige aus Neuss auf frischer Tat ertappt.

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte konnten gestern Nachmittag in Pempelfort einen 17-jährigen Auto-Aufbrecher auf frischer Tat festnehmen. Er hatte sich an einem Lieferwagen zu schaffen gemacht und Bluetooth-Boxen entwendet.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats (KK 15) ergaben, dass der Beschuldigte aus Neuss seit Ende 2021 in nahezu zehn Fällen in Düsseldorf "tätig" war. Ihm werden Ladendiebstähle, Raub- und Kfz-Delikte vorgeworfen. Bei seiner Festnahme gestern führte er ein Messer und eine Schere mit. Heute soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gestern Mittag tauchte der Verdächtige "unter den Augen der Polizei" zunächst in der Innenstadt auf. Nachdem er scheinbar ziellos durch die Stadtteile streunerte, machte er sich am Nachmittag auf der Jülicher Straße an einem Sprinter zu schaffen und entwendete Lautsprecher. Der aggressive Jugendliche wurde widerstandslos festgenommen und anschließend in das Polizeigewahrsam eingeliefert.