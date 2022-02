FDP-Stadtverband in Neuss : FDP forciert Parteiausschluss von Bodewig

FDP-Stadtverband in Neuss

Neuss Nächster Paukenschlag bei der Neusser FDP: Nachdem Manfred Bodewig kürzlich den Fraktionsvorsitz aufgegeben hatte, wurde nun ein Ausschlussverfahren eingeleitet.

Der FDP-Stadtverband Neuss hat ein Parteiausschlussverfahren gegen Manfred Bodewig eingeleitet. Bodewig hatte kürzlich den Fraktionsvorsitz aufgegeben und angekündigt, in der Partei bleiben und alleine im Rat liberale Politik machen zu wollen. „Das ist mit unserer Satzung nicht vereinbar“, sagt FDP-Stadtverbandsvorsitzender Thomas Schommers. Sie schreibe allen Mitgliedern in einem Gremium vor, eine Fraktion zu bilden. Das Parteiausschlussverfahren ergebe sich folglich aus der Satzung. Dies einzuleiten, wurde in dieser Woche auf einem Treffen des Vorstands des FDP-Stadtverbands beschlossen – nach Informationen unserer Redaktion erfolgte dies einstimmig. Schommers gibt keinen Kommentar dazu ab. „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, werde ich mich nicht dazu äußern“, sagt er.