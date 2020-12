Rheinland Klinikum in Neuss : Erster Tag für neuen Geschäftsführer

Neuss Das Rheinland Klinikum hat wieder eine Doppelspitze: Georg Schmidt (50) hat am Dienstag als neuer Geschäftsführer seine Tätigkeit aufgenommen. Er fungiert als Sprecher der Geschäftsführung und führt nun mit Geschäftsführer Martin Blasig die Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Im Sommer hatten sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer für die Gesellschafter sowie der Aufsichtsrat für Georg Schmidt entschieden. Diese Berufung ist die Nachbesetzung der in der Geschäftsführung im Frühjahr frei gewordenen Stelle. Das Rheinland Klinikum hatte sich zum 9. April nach umstrittenen Äußerungen in einem Interview mit dem Format „Düsseldorf hält zusammen“ von Geschäftsführer Nicolas Krämer getrennt.

Seit 2017 war der 50-Jährige Vorsitzender der Geschäftsführung des Bethesda-Krankenhauses und des ebenfalls zu Agaplesion gehörenden Allgemeinen Krankenhauses in Hagen sowie der Seniorenzentren in Unna und Wuppertal. In dieser Funktion war er auch zuständig für den Aufbau regionaler Strukturen für diese Einrichtungen. Georg Schmidt ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt in Mettmann.