Seelsorgebereich Neuss-Mitte : Der Sternsingergruß kommt 2021 mit dem Pfarrbrief

Den Besuch der Sternsinger gibt es in Neuss-Mitte so nicht. Foto: Benne Ochs / Kindermissionswerk

Neuss Zum Festtag Heilige Drei Könige bekommen die katholischen Familien in Neuss-Mitte Besuch von den Sternsingern. Das wird 2021 so nicht möglich sein, doch soll die Aktion auch nicht ganz abgesagt werden.

Beim Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen geht man derzeit noch davon aus, dass die Sternsingeraktion Anfang Januar stattfinden kann, Kinder in der Gestalt der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen und den Segensgruß zu den Menschen bringen werden. Doch zumindest im Seelsorgebereich Neuss-Mitte glaubt man nicht mehr an diese Möglichkeit. „Sternsingen wird 2021 stattfinden – nur anders“, betont Pastoralreferent Thomas Burgmer.

Wer in Neuss-Mitte die nächste Aktion unterstützen will, muss das ohne „Hausbesuch“ der Sternsinger machen. Mit dem Adventspfarrbrief werden ab Mitte Dezember auch Umschläge mit dem Sternsingerlogo verteilt, in dem Infos zur Aktion, eine Kontoverbindung und ein, so Burgmer, „Klebe-Segen“ zu finden sind. Den Gruß der Sternsinger „20 C+M+B 21“ (Christus mansionem benedicat) muss man dann selber anbringen – kann ihn aber auch verschenken.