Interkulturelle Projekthelden in Neuss : Jugendliche werden zu „Manga Heroes“

Interkulturelle Projekthelden in Neuss

Neuss In einem Workshop der Interkulturellen Projekthelden haben junge Neusser jetzt eigene Manga-Comics gefertigt. Sie werden auf einer neuen Internet-Plattform gezeigt.

Übersetzt bedeutet der Begriff im Grunde: „spontanes Bild“. Viel bekannter ist „Manga“ aber als Bezeichnung für japanische Comics, und eben diese Mangas haben spätestens seit den 1990er Jahren einen internationalen Siegeszug angetreten – auch befeuert durch das Anime-Genre, also japanische Animationsfilme.

Daher wurde nun gemeinsam mit den Jugendlichen die Plattform „Manga Heroes“ ins Leben gerufen. „Die Wichtigkeit und Bedeutung von Mangas und Helden für Heranwachsende wird oft unterschätzt und übersehen“, meint Ökzüz. „Es ist immer wieder bewundernswert, wie lebendig Kinder und Jugendliche sich zu Comics und Mangas äußern und wie hoch konzentriert sowie ernst sie sich in den Workshops engagieren.“

Begleitet wurde der Workshop von Mirac Göl, der selbst seit Jahren Mangas zeichnet und sich in seiner Freizeit im Jugendzentrum „InKult“ am Berghäuschensweg engagiert. „In der Schule und in meiner Freizeit sind Mangas immer Thema bei uns Jugendlichen. Daher freue ich mich besonders auf diese Workshops und hoffe, dass wir weitere Jugendliche motivieren können, sich einzubringen“, erzählt Mirac Göl.