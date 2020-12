Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit in Neuss-Allerheiligen : Schulweg soll sicherer werden

Die Stadtverordnete Jessica Köster (CDU) fordert, dass der Weg zur Grundschule in Allerheiligen sicherer wird. Foto: CDU Foto: CDU

Allerheiligen Die Neusser Politik sieht Verbesserungsbedarf an der Grundschule in Allerheiligen. Das Problem: Die Schule liegt direkt an einer Bustrasse, die auch von Taxis befahren werden darf – hinzu kommen Lkw.